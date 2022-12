Op 45 meter hoogte worden lampen stadion Wageningse Berg gedemonteerd: ‘Zo veel kracht zetten, schroeven springen bijna kapot’

Met video Edese online speelgoed­gi­gant Lobbes gaat vlak voor de feestdagen als een speer

Met pakjesavond in aantocht is de kans groot dat Sinterklaas en zijn pieten een dezer dagen nog een last minutebezoekje brengen aan bedrijventerrein Frankeneng in Ede. Daar, aan de Curiestraat, staat het 9000 vierkante meter tellende distributiecentrum van Lobbes. Het is de grootste online speelgoedwinkel van Nederland.

