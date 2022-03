Op deze bijzondere locaties in de Vallei kun je stemmen

Veenendaal

Altijd al willen stemmen in een drive through? In Veenendaal kan dat bij het stembureau aan de Nijverheidslaan 2, oftewel de gemeentewerf. Die is woensdag ingericht als ‘drive-through’ voor auto’s, fietsers en voetgangers. Vanwege het stemgeheim moet de kiezer alleen in de auto zitten. Als er meerdere inzittenden zijn, moet de kiezer uitstappen en gebruik maken van het stemhokje.

Stemmen kan ook bij diverse voetbalclubs, waaronder bij GVVV. Opgepast voor supporters van GVVV (de blauwen van Veenendaal), je moet ook daar stemmen met een rood potlood (de kleur van de grote rivaal DOVO). Vorig jaar probeerden de mensen achter de stemtafel dat nog een beetje te compenseren met blauwe handschoenen die ze vanwege de corona droegen.

Ook op woensdag: een stembureau speciaal voor kiezers met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking. Het stembureau Wijkkerk De Open Hof heeft onder andere een oefenstembureau, een stemmal (voor kieslijsten in braille), een soundbox, voelbare geleidelijnen op de vloer en een verlaagde stembus.

tekst loopt door onder de video

Ede

In Ede kun je drie dagen lang je stem uitbrengen in de bioscoop langs de A12. Eigenaar Pathé heeft meerdere bioscopen beschikbaar gesteld om te kunnen stemmen in de pauze van de film of ervoor en erna. De bioscoop van Ede is een van de weinige stemlokalen bij het witte doek waar je dat drie dagen lang kan doen.

En voor wie hongerig wordt van stemmen: het hokje rood kleuren kan ook bij Pannenkoekenhuis de Langenberg.

Wageningen

Vorig jaar kon het voor het eerst in Wageningen: stemmen in de Grote Kerk. Dat is goed bevallen want veel Wageningers wilden dolgraag de opgeknapte kerk aanschouwen. Ruim 2300 mensen brachten er hun stem uit voor de landelijke verkiezingen en nu kunnen ze er opnieuw terecht.

En wie met historisch besef zijn stem wil uitbrengen, kan dat nu voor het eerst doen in Hotel de Wereld, de plek waar in 1945 de overgave van de Duitse troepen in Nederland besproken werd.

Voor de dorstige stemmers: Café Onder de Linden in Wageningen is woensdag ook open als stembureau.

Rhenen

In Rhenen is het vooral stemmen geblazen op de standaard plekken: dorpshuizen, sporthallen, verzorgingshuizen. Opvallende uitzondering is al jaren Steakhouse Cunera. Aan de voorkant van het restaurant zit een drukbezocht stembureau, terwijl er aan de achterzijde volop werd gekookt. Het restaurant ligt boven het station Rhenen en is daarom ideaal voor forensende stemmers.

Volledig scherm Steakhouse Cunera in Rhenen, ook een stemburau. © DG

Benieuwd waar je bij jou in de buurt kunt gaan stemmen? Bekijk alle stemlokalen op de interactieve kaart hieronder!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.