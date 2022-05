Op eenzame hoogte: Wageningse Ariën is de eerste Nederlander op de top van de Kangchenjunga

Eind maart vertrok de Wageningse marinier naar Nepal. De klim naar de top van de berg duurde vier weken. De Kangchenjunga is een berg in de Himalaya. Voor Van de Kolk was de Himalaya een droom. ,,Het onbekende en het ongerepte spreekt mij aan.”



Van de Kolk, die naast marinier ook militair berggids is bij het Korps Mariniers, wil met zijn beklimming geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. ,,Een paar familieleden hebben kanker of kanker gehad en daarom staat dit doel dicht bij mij.‘’ Hoeveel Van de Kolk heeft opgehaald is nog niet bekend.