Op plek van dodelijk ongeluk slaat nu dronken automobilist meerdere malen over de kop

Hoe mountainbi­kers ervoor zorgen dat schapen op de Utrechtse Heuvelrug veilig zijn voor wolven

Mountainbikers en wandelaars: die twee gaan niet altijd even goed samen in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Mountainbikers ‘menen dat het bos van hen is en rijden met hoge snelheid over wandelpaden’. Maar diezelfde mountainbikers zorgen er óók voor dat er speciale projecten in de natuur gerealiseerd kunnen worden. ,,Wij doen iets terug voor de natuur.”

25 oktober