Op woensdag rolt rugbybal over Edes voetbalveld: ‘Hier eigen jeugdtak zou geweldig zijn’

,,We zijn nu iets meer dan een jaar bezig en we hebben al twintig kids van 4 tot 12 jaar die hier lekker bezig zijn”, zegt jeugdtrainer Reijer Oudendorp, gekleed in een paarse hoodie van zijn club RC Wageningen. ,,Ik hoop dat we het aantal dit jaar verdubbelen. Dan kunnen we leeftijdsgroepen gemakkelijker onderverdelen.”

Guppen, turven, benjamins en mini’s rennen kriskras door elkaar bij de warming-up. Straks worden ze in twee groepen naar leeftijd gesplitst.

Werken aan flinke jeugdtak

,,We willen graag vier afzonderlijke groepjes van circa tien jongens en meisjes. Dan kun je trainingen specifieker aanbieden. En als we laten zien dat we in Ede een flinke jeugdtak uit de grond stampen, hopen we zelfs op een eigen veld op sportpark De Hoekelumse Eng. Zou geweldig zijn.”

De kids rennen vooruit en achteruit. Even later leven de jongsten zich spelenderwijs uit. De iets ouderen doen trainingsvormen. Ballen passen, voorzichtig tackles uitvoeren en rennen. ,,Met een afsluitend partijtje. Ja, dat blijft het allerleukste. Lekker actief zijn”, lacht Oudendorp.

‘Normaal met elkaar omgaan’

,,Maar ook belangrijk: op het rugbyveld leren we ze de kunst te verstaan dat als de bal stil ligt, je normaal met elkaar en tegenstanders omgaat. Bij onderlinge wedstrijdjes op zaterdag met andere Gelderse clubs maken we na afloop altijd een poortje, bedank je elkaar voor de leuke wedstrijd. Ook dat is rugby.”

Demonstraties op scholen en clinics in vakanties hebben alweer voor extra toestroom gezorgd.

Meer Randstedelingen in Ede

,,Ook kwam een jongen uit een Zuid-Afrikaans gezin dat in Barneveld woont aanwaaien. Net als de twee kinderen uit Ede, hun vader groeide op in Wales. Er strijken ook steeds meer Randstedelingen neer in omliggende wijken. Zij zijn meer bekend met rugby. En zo groeien we steeds iets verder.”