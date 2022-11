Op zoek naar de grote kruisbek

natuur van nabijIn de winter breekt voor veel natuurliefhebbers een minder interessante tijd aan. De insecten overwinteren als ei of pop, veel vogels zijn vertrokken naar het zuiden en alles en iedereen houdt zich gedeisd. Het is vaak minder lekker weer om naar buiten te gaan en de dagen zijn kort.

Maar er is nog een gelukje. De winters in Noord-Europa zijn wat pittiger dan de Nederlandse. De broedvogels uit het hoge noorden trekken ook naar het zuiden en hebben soms Nederland als eindstation om te overwinteren.

Bekende vogels die dit doen zijn bijvoorbeeld kolganzen, koperwieken en roodborstjes. Die laatste broedt ook veel in Nederland, maar in de winter zie je er nóg meer. In mindere mate overwintert ook de kruisbek in ons land. Dat is een fraai gekleurde, forse vink.

Doordat de bovensnavel naar links en de ondersnavel naar rechts wijst zijn ze in staat dennenkegels open te maken en de zaadjes te eten. Een echte specialist dus.

Deze winter is er wat bijzonders aan de hand

Deze winter is er wat bijzonders aan de hand. De soorten overwinterende vogels en hun aantallen ervan verschillen per jaar. Dat heeft onder andere met de weersomstandigheden en het voedselaanbod te maken.

Dit najaar heeft dat ervoor gezorgd dat de grote broer van de kruisbek, de grote kruisbek, ook naar Nederland is getrokken. Deze soort broedt in Scandinavië en Schotland en doet Nederland normaal gesproken niet aan, maar soms loopt het even anders.

Veluwe is een goed kruisbekkengebied

De Veluwe is een goed kruisbekkengebied en dit jaar is de grote ook al op verschillende plekken gezien. Hij kan eigenlijk overal in de omgeving van naaldbos opduiken. Met name bij plasjes en vennen heb je een goede kans.

De droge dennenzaden maken ze dorstig en water is schaars in het gebied. Daarom trekken ze meerdere keren per dag naar hetzelfde poeltje voor een drinkpauze, waarna ze weer in de uitgestrekte bossen verdwijnen. Is de winterse inspiratie om de natuur in te gaan even op? Probeer dan een grote kruisbek te vinden!

In deze rubriek schrijven verschillende natuurkenners uit de regio wekelijks over natuur op de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en in de Vallei. Meer afleveringen van de natuurrubriek zijn terug te vinden in het dossier Natuur van Nabij.