Open Edes kampioenschap koersbal ook met teams uit Wageningen en Veenendaal: ‘Met neus en meetlint op de mat om te zien welke bal het beste ligt’

,,Dat gaat er fanatiek aan toe”, zegt Angeline van de Kraats van organisator Sportservice De Vallei. ,,Deelnemers zijn rond de 65 jaar en vaak ouder. De laatste keer werd voor de finale gevraagd of er geen scheidsrechter was. Met een knipoog, maar toch. Ik zei: we kijken als het nodig is wel even naar de VAR (video-arbiter). Nee, een scheidsrechter is niet nodig. Wel liggen deelnemers geregeld met hun neus op de speelmat om met een lint op de millimeter te beoordelen welke bal het beste ligt.”

Bal dicht bij de jack

De bedoeling van het spel is de koersbal, die geel of zwart van kleur is, zo dicht mogelijk bij de jack - kleine witte bal - te rollen. De bal is niet helemaal rond waardoor deze bij het afremmen een curve (bocht) maakt. De mat is verdeeld in een aantal vakken en er wordt in twee richtingen over gespeeld.

Van de Kraats: ,,Het is veel lastiger dan je denkt. Bij Sportservice doen wij met collega’s ook wel eens een poging. Het valt niet mee die ballen zo’n koers te laten afleggen dat ze dichtbij de jack belanden. De meeste ploegen oefenen regelmatig. In een gymzaal of anders in het buurtcentrum of een wijkgebouw. De lol die ze hebben, prachtig om te zien. En stuk voor stuk kijken de teams uit naar dit kampioenschap.”

Een kleine zeventig koersballers komen dinsdag naar de Lunterse sporthal Ut Sporthuus. De eerste ballen worden om 10.00 uur gerold. ’s Middags rond 15.30 uur moet de winnaar bekend zijn. Het Lunterse team Ana Upu is de gedoodverfde favoriet, merkt Van de Kraats op. ,,Zij trainen heel serieus, ik vind dat mooi. En daar word je echt beter, dat blijkt.”

Traditie blijven voortzetten

Maar de gezelligheid viert de boventoon voor alle teams, zegt ze. ,,Het deed pijn dat tijdens periodes van lockdown er niet kon worden gespeeld. Maar vooral ook dat je elkaar niet meer zag en uitvoerig sprak. Verschillende teams hebben er een gewoonte van gemaakt om na dit kampioenschap uit eten te gaan. Het zorgt zo op allerlei manieren voor verbondenheid. Deze traditie hopen we nog vele jaren voort te zetten, en hopelijk nooit meer met zo’n langdurige onderbreking.”