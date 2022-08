Openingsweekeinde Heideweek: muziek, optocht en een bosje heide knippen

Twee jaar lang was door de coronapandemie feestgedruis op het plein in het centrum van Ede onmogelijk. Die locatie kreeg recent een flinke opknapbeurt. Meer groen, er is asfalt verwijderd en alles is klaar om duizenden toeschouwers de komende week te ontvangen tijdens allerlei muziekoptredens.

Flemming en Edwin Evers Band

Zanger Flemming, vorig jaar doorgebroken met zijn single Amsterdam, is op de Openingsavond van de partij. Deze wordt afgesloten met een optreden van de Edwin Evers Band, een groep muzikanten rond de oud radio-deejay. De Heideweek wordt om 20.00 uur ook officieel geopend op het Kuiperplein.

De Heide-optocht met thema Let’s Celebrate Heideweek is het meest in het oog springende evenement van de zaterdag. De tocht begint om 18.00 uur en gaat door het centrum van Ede.



De Arnhemseweg vormt het vertrek- en eindpunt. De route gaat onder meer over de Molenstraat, Veenderweg en Telefoonweg. Rond 21.00 uur is de optocht voorbij. Dan zijn ook de prijswinnaar bekend.

Volledig scherm Heide knippen op De Hoge Veluwe blijft populair. © eigen foto

Om 20.00 uur zaterdag begint de tweede muziekavond op het Kuiperplein. De eerste zaterdag in de Heideweek staat al jaren in het teken van dance en trance, onder de noemer ‘Feel The Beat’.



Bizzey en Kris Kross Amsterdam staan op het podium. De avond wordt afgesloten met een optreden de mannen van Stuk TV (Giel, Thomas en Stefan), dit keer live in Ede-Centrum.

Heide knippen en optocht

Zaterdag en zondag kunnen liefhebbers van 10.00 tot 16.00 uur hun eigen bosje heide knippen op De Hoge Veluwe. Het knippen is gratis, maar je hebt wel een toegangskaart voor het park nodig.

Zondag is het Openluchttheater aan de Van Pabstlaan in Ede het decor voor de Oecumenische Viering. Jacobine Geel, theologe en tv-presentatrice, zal daar spreken.



Het koor In Between onder leiding van Myra van der Jagt zorgt voor muzikale ondersteuning. De deuren gaan om 10.30 uur open, de dienst begint een 11.00 uur.

Later op de dag (om 14.00 uur) klinken in datzelfde theater de klanken van muziek uit de jaren veertig en vijftig bij Lazy Sunday met Gingerella & The Blondtones. De entreeprijs bedraagt 2,50 euro.