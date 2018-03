Opkopen vakantieparken wordt sprong in het diepe voor provincie Gelderland

VIDEO VVD: Een partij van doeners

11:35 Jesper Diepeveen, telg uit een oer-Veenendaals geslacht, is kandidaat-gemeenteraadslid voor de VVD: ,,Het is een partij van doeners. We staan niet langs de kant te schreeuwen en we bedenken geen problemen. Maar problemen die er zijn pakken we aan. Dat spreekt mij aan.''