Opnieuw ramkraak op kledingzaak Boavista in Veenendaal

Slachtoffer 'snoeimoord' met schep doodgeslagen

13 september WAGENINGEN - De 54-jarige Wageninger Paul Melser is op 7 juni met een schep doodgeslagen. Justitie verdenkt de 22-jarige Alard B. dat hij de dader is in wat de 'snoeimoord' is gaan heten. Woensdagmiddag begon het proces in de zaak en verscheen B. voor het eerst in het openbaar voor de rechter.