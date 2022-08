Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Lunteren, ditmaal bij een eendenbedrijf

Van Schip was door corona een maand ‘naar de kloten’, maar is nu klaar om zijn Europese titel te verdedigen

Zijn voorbereiding op de EK in München was verre van ideaal. Jan-Willem van Schip (27) lag door corona bijna een maand plat, maar na een pittig trainingsblok is de baanwielrenner uit Wageningen klaar om dinsdagavond zijn Europese titel op de koppelkoers te verdedigen.

16 augustus