OPROEP | Laat jij je testen om de club in te gaan?

Negen weken kunst kijken in de Grote Kerk: Aftrap Wageningse Cultuur Zomer

24 juni WAGENINGEN - De zomer is begonnen in Wageningen, althans de Wageningse Cultuur Zomer. Hoewel de verkiezing van de nieuwe stadsdichter op 30 juni de eerste officiële activiteit van het cultuurfestijn is, heeft de Grote Kerk het evenement officieus afgetrapt met de expositie Kunst in de Kerk.