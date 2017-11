Opvallend militair voertuig gespot in centra en woonwijken

Volgens Defensie betreft het een oefening. ,,De bemanning oefent in kaart- en kompaslezen’’, zegt een woordvoerder. ,,Ze rijden van het oefenterrein in Maartensdijk waar ze gelegerd zijn naar de Posbank.’’

De militairen trokken onder meer de aandacht in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. De Viking zorgde daar in diverse woonstraten voor een ongewoon beeld. De Vikings gebruiken met name secundaire wegen tijdens de oefening, al kunnen ze over de snelweg. Ze kunnen 65 kilometer per uur.