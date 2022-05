Oud-bewoner veroordeeld voor vervaardigen van synthetische harddrugs in woning in Veenendaal

Barnevel­der krijgt werkstraf en rijontzeg­ging voor veroorza­ken ernstig verkeerson­ge­val

Een 23-jarige Barnevelder is vrijdag veroordeeld tot honderd uur werkstraf voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval in Kootwijkerbroek. De Arnhemse rechtbank legde hem ook een half jaar rijontzegging op (drie maanden voorwaardelijk), zoals ook geëist was.

