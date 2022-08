Oud Lunterse Dag ‘niet zo overvol’ als bij laatste edities

De drukte in het centrum van Lunteren was afgelopen weekend beter beheersbaar dan tijdens de laatste twee edities van de Oud Lunterse Dag voor de coronapandemie. Voorzitter Jacco Boon kijkt terug op een ‘geslaagd feest’.

,,We moeten nog evalueren of de oproep aan mensen van buiten Lunteren om met de fiets te komen, goed heeft gewerkt. Er waren dit keer geen grote parkeerplaatsen voor auto’s ingericht. We hebben wel geconstateerd dat er langs de doorgaande weg naar Barneveld over enkele kilometers is geparkeerd. Mensen zochten toch naar een plek. Het leidde verder niet tot overlast.”

Het gewijzigde parkeerbeleid zou ook moeten leiden tot minder drukte in het dorp. ,,Er was nog altijd heel veel volk op de been, zeker ’s middags tijdens de Reutemeteut”, constateert Boon. ,,Maar het was niet zo overvol als in 2018 en 2019, was ook de indruk van de brandweer. Er waren enkele kleine incidenten, te wijten aan overmatig alcoholgebruik. Dat blijft lastig te voorkomen. Verder verliep alles zonder problemen.”

De organisatie bekijkt nog of er voor de editie van volgend jaar toch weer aanpassingen moeten worden gedaan om de verkeersstromen in goede banen te leiden. ,,Dat gebeurt in samenspraak met de gemeente Ede. In 2023 kunnen bezoekers ook weer via het spoor naar Lunteren reizen. Vanwege de werkzaamheden bij station Ede-Wageningen reden er dit keer geen treinen.”