Oud-tennisprof John van Lottum laat padelkunsten zien bij boekpresentatie in Bennekom

Gruisen verzamelde voor de Padelwijzer informatie over topspelers en speelsters, de betekenis van termen als bandeja en bajada. En tevens waar de sport ontstond en wat de juiste technieken en tactieken zijn om de populaire racketsport te spelen.

,,Bij mijn weten is dit het eerste Nederlandse boekje over allerlei aspecten van padel”, vertelt Marjo Gruisen. ,,Het belicht op een illustratieve manier (foto’s, filmpjes via QR-codes) de verschillende soorten padelslagen, de verschillende soorten wedstrijdcircuits en leuke weetjes.”

Quote Echt blij word ik, als mensen het een toeganke­lijk en leuk boekje vinden. Daar hoop ik op Marjo Gruisen, Schrijfster Padelwijzer

,,Ik heb de verkoopprijs zo laag mogelijk gehouden, zodat alle padelliefhebbers het boekje kunnen aanschaffen. Als ik uit de kosten kom, ben ik al tevreden. Echt blij word ik als mensen het een toegankelijk en leuk boekje vinden. Daar hoop ik op.”

Van Lottum (46) draaide als tennisser in de jaren 90 mee in het profcircuit. In 1999 bereikte hij zijn hoogste klassering (62ste) op de wereldranglijst. Nu is hij onder meer als toernooidirecteur en zakelijk actief in de padelsport. Hij vormt donderdag tussen 18.15 en 19.00 uur een gelegenheidskoppel met Natalie van der Horst-Plageman uit Bennekom. Zij spelen tegen Mark Bogers en Isa Miralles. Toeschouwers zijn van harte welkom op het padelpark aan de Langschoterweg 9 in Bennekom.

Die avond is de Padelwijzer tegen een gereduceerd tarief (12,50 euro in plaats van 15 euro) aan te schaffen. Het boekje is ook te bestellen in het clubhuis van Keltenwoud, via padelwijzer.com of de boekhandel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.