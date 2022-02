Ouders en zussen Familie Bos leven in Ede intens mee met medaillejacht van ‘hun’ Kimberley: ‘Ik zou haar wel vooruit willen duwen’

Skeletonster Kimberley Bos uit Ede is op dat moment in China begonnen aan haar tweede Olympische Spelen na haar eerdere deelname in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Haar vader en moeder en de twee zussen van Kimberley, volgen de wedstrijd op een bedrijventerrein in Ede bij één van de sponsoren van de skeletonster. Ze zijn allemaal in het oranje gehuld en schreeuwen Kimberley naar voren.