Ouwehands allereerste olifantenbaby kan ieder moment worden geboren

RHENEN - Ouwehands Dierenpark in Rhenen verwacht elk moment een geboorte bij de Afrikaanse olifanten. Als alles goed gaat, dan zal dit het eerste Afrikaanse olifantje zijn dat in Ouwehands Dierenpark wordt geboren.

Moeder in spé Duna is 21 jaar en haar dracht is in een vergevorderd stadium. In theorie zou het jong zich ieder moment kunnen aandienen. De draagtijd van de Afrikaanse olifant varieert namelijk van 18 tot 22 maanden.

De groep Afrikaanse olifanten in Ouwehands Dierenpark bestaat uit vijf dieren: een stier van 24 jaar en vier koeien variërend in de leeftijd van 20 tot 46 jaar. Hun verblijven beslaan een oppervlakte van ruim 5000 vierkante meter, opgedeeld in twee buitenverblijven en aparte stallen voor alle dieren.

Fokprogramma