Ouwehands laat reuzenpanda's aan elkaar snuffelen

De reuzenpanda’s leven apart van elkaar en beschikken in Pandasia. Ze hebben elk een eigen binnen- en buitenverblijf. De pandaverzorgers houden de dieren nauwlettend in de gaten. Ze kunnen aan het gedrag van het vrouwtje zien dat haar vruchtbare periode eraan komt. Ook wordt via opgevangen urine de hormoonhuishouding van de dieren in de gaten gehouden.



De dieren zijn op basis van stamboekgegevens in het Wolong Giant Panda Centre in China aan elkaar gematcht. Of de twee elkaar ook echt leuk vinden, moet blijken.