Over het huis van De Hoop wordt niet meer gevlogen: 'Op de Veluwe denken ze dat ik de Messias ben'

,,Ik kom al 28 jaar met mijn kop op tv, ben een bekende Nederlander. Heb op Twitter 209.000 volgers. Deuren gaan gemakkelijker voor mij open, ik word eerder serieus genomen. Daar maak ik gebruik van.’’



Als hij Dijksma benadert, heeft hij prompt een afspraak: ze bezoekt hem thuis in Radio Kootwijk. ,,Een aardige en slimme vrouw. Ze stond open voor mijn verhaal, ook al waren we het inhoudelijk oneens.’’



Als het ministerie op 12 september om 18.00 uur bekend maakt dat één Lelystad-vertrekroute over de Veluwe geschrapt wordt, is De Hoop al op de hoogte gebracht: door Dijksma. ,,Ze feliciteerde me. Ik mocht een borrel drinken, want de vliegroute was verlegd en zou niet meer over mijn huis in Radio Kootwijk gaan. Ze wilde hiermee de angel uit de discussie halen en dacht natuurlijk dat die lastige nieuwslezer zich daarna wel koest zou houden. Mooi niet. Ik blijf me verzetten tegen die absurde lage vliegroutes over natuurgebieden in het Oosten."