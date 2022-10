Over smaak val niet te twisten, maar over een hoop stront toch wel?

Lionel Messi. Dat is kunst. Of Kevin de Bruyne. Hoe zij met binnenkant voet of buitenkant wreef iemand in een oogwenk alleen voor de keeper kunnen zetten. Penseelstreken waar de kwast van Vincent van Gogh mijn inziens een puntje aan kan zuigen.



Thuis hebben we een paar kunstwerken aan de muur hangen. Het meeste is gekocht of gemaakt door mijn vriendin. ,,Wat vind je hier nou eigenlijk van?”, vroeg ze me laatst, wijzend naar een geelgroen geschilderd miniatuurdeurtje dat we (op haar initiatief) kochten in een schattig winkeltje tijdens onze vakantie in Colombia van afgelopen zomer.



,,Prima”, antwoordde ik. ,,Goed voor de akoestiek in de woonkamer.”



Kunst, echt niets voor mij.



Onlangs werd ik getipt over een relletje dat in Ede was ontstaan door de verplaatsing van een kunstwerk. In het stadspark moest een bronzen beeld van twee grote bizons - Krachtmeting, gemaakt door de Wageningse kunstenaar Jits Bakker - plaatsmaken voor iets nieuws.



Dat was tegen het zere been van een dame die dagelijks in het park kwam en gehecht was geraakt aan het kunstwerk. Ze was zelfs een beetje geëmotioneerd geraakt toen ze had gezien dat het beeld verplaatst was.



Toegegeven, het is een mooi kunstwerk. Maar jezelf zo druk maken om een bronzen beeld, daar kon ik me niks bij voorstellen. Totdat ik zag welk beeld op de plek van de bronzen bizons was komen te staan. Een abstracte stapeling van metalen schijven. Iets dat nog het meest weg heeft van een zilveren drol.



Nee, kunst is niets voor mij. En over smaak valt niet te twisten, zegt men weleens. Maar over een hoop stront toch wel?