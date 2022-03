Overlast jetski’s: burgemeester Rhenen ziet meer nut in controleren dan snelheid verlagen

Van der Pas zei dat naar aanleiding van vragen die in de gemeenteraad werd gesteld. Reden voor die vragen was een artikel in deze krant over de vaarsnelheid op de rivier tussen Rhenen en Heteren. Daarin zei Rijkswaterstaat dat overlast van jetski’s en speedboten geen reden is om de maximumsnelheid te verlagen. De gemeenten Wageningen, Overbetuwe, Neder-Betuwe, Rhenen en Renkum hadden daarom gevraagd.