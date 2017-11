Overleden bestuurder brommobiel is 18-jarige Harskamper

Video Bestuurder brommobiel komt om bij frontale botsing op Edeseweg

25 november HARSKAMP - De bestuurder van een brommobiel is zaterdagavond overleden nadat hij op de Edeseweg in Harskamp frontaal in botsing was gekomen met een personenauto. De bestuurder van die personenwagen is aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol.