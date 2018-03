Paard ontsnapt uit trailer en loopt op de A12

Bestelbus met vaten drugsafval aangetroffen in buitengebied Ede

13:48 EDE - Op de Doesburger Molenweg in het buitengebied van Ede is woensdagavond in een verlaten bestelbus een aantal vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. De chemische stof in de vaten verspreidde een dusdanig sterke geur dat die rondom het busje goed te ruiken was.