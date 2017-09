Paddenstoelen plukken? 'Je merkt pas dat ze giftig zijn als het te laat is'

Wildplukken is in Nederland bij wet verboden. Dat heeft volgens de ecoloog niet alleen met de veiligheid te maken. Tijdens zijn werk voor Staatsbosbeheer is hij weleens groepen Poolse vrouwen tegengekomen die in linie het bos doorgingen. Ze plukten van alles. „Zij leren al jong van hun oma wat wel en niet eetbaar is. Vaak reageren ze verbaasd als ze horen dat het hier niet mag.” In Nederland is niet zo veel bos. Het verbod is noodzakelijk om de kringloop hier in stand te houden. Een klein bakje voor eigen gebruik wordt vaak oogluikend wel toegestaan.



Schuurmans laat iets ‘geinigs’ zien. Onder een rij bomen staan aardsterren. Je ziet ze normaal in de duinen. „De soort zegt veel over de samenstelling van de bodem.” De aardster houdt van kalkrijke grond. Maar wat doet hij dan in Rhenen? „Vroeger liep hier een schelpenpad”, verklaart Schuurmans.