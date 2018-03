Paddentrek verstoren in Rhenen? Dat is dan 104 euro alstublieft

Blog Waarom Breunis van de Weerd nooit kon formeren in Ede

12:16 Het is misschien wel het spannendste spelletje dat er bestaat: formeren. In sommige gemeenten is duidelijk hoe het college er straks ongeveer uit gaat zien. Maar er zijn gemeenten waar het verschil tussen vier jaar lang meebeslissen en vier jaar lang sputteren in de bankjes spannender is dan ooit. En zo is het ook in Ede. Want daar wil iedereen wel meedoen.