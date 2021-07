Pantarijn zet vraagtekens bij feest eigen schoolfeestcommissie: ‘Ga in gesprek met je ouders’

Guido van Vulpen kandidaat namens GroenLinks voor wethouders­post na de verkiezin­gen

12:03 WAGENINGEN – Guido van Vulpen is gekozen als kandidaat voor een wethouderspost namens GroenLinks in een volgend college van burgemeester en wethouders in Wageningen. Dat moet worden gevormd na de verkiezingen in het komende voorjaar. Van Vulpen is sinds 2015 raadslid.