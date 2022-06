Paul uit Wageningen geniet van kanotocht over Valleikanaal: ‘Geen gehaast bij deze temperaturen’

Tegen het middaguur peddelt Paul Holst uit Wageningen met zijn kano over het Valleikanaal richting de uitkijktoren in het Binnenveld. ,,Een uitgelezen dag voor een tochtje over het water. We hebben een vrije dag en alle tijd. Geen gehaast bij deze temperaturen.”

Volledig scherm Paul Holst (met oranje shirt) maakt met vrouw en vrienden een kanotocht op de Grift. © Herman Stöver

Holst is samen met Christie, Maarten en Henriëtte een halfuurtje eerder in twee kano’s vertrokken vanaf de steiger bij het verhuurbedrijf aan het Gelders Benedeneind in Veenendaal.

Goed insmeren

,,Een familie-uitje, een cadeautje voor de 70ste verjaardag van mijn schoonzus Christie. We zien wel hoe ver we komen. Misschien tot onderaan de Grebbeberg”, zegt Holst. ,,Goed insmeren en dan is het prima uit te houden. Hier fietsen en wandelen we altijd al graag. Vanaf het water zien we dit voor het eerst vanuit een heel ander perspectief. Echt genieten.”



Holst is anderhalf jaar geleden naar Wageningen verhuisd. Op zoek naar licht, lucht en ruimte. ,,Dat is wel gelukt en vandaag worden we daar nogmaals op een mooie manier op gewezen. Het is erg rustig. Als het riet iets lager is, zie je soms een fietser. Verder vliegen er vogels over en zien we langs de waterkant vooral veel boterbloemen.”

IJmuiden en Terschelling

Kanoën is en blijft een aantrekkelijk uitje, zegt Fred Diepeveen van Kanoverhuur Veenendaal. ,,Vandaag is het nog relatief rustig, morgen (zaterdag, red.) zijn veel van onze dertig kano’s al verhuurd. Mensen komen uit Wageningen, Bennekom en Barneveld, maar ook uit IJmuiden en van Terschelling. Soms vinden ze het wel jammer dan je hier geen rondje kunt kanoën, maar eigenlijk komen ze altijd enthousiast terug.”



In coronatijd was het vaak ‘een gekkenhuis’, blikt Diepeveen terug op een bewogen periode. ,,Het was een van de weinige uitjes die je kon doen. We maken ook helemaal geen reclame. Het bedrijf is van mijn zoon Sil. Hij studeert momenteel in Amsterdam. Ik doe het er nu een beetje bij, naast mijn andere werk. We voorzien in een behoefte. Op zondag blijven we dicht. Anders heb je helemaal geen dag rust.”