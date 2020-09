Pers moet zaal verlaten bij rechtszaak tegen verdachte van zedenzaak in Lunterse kerkgemeenschap

Aan het begin van de rechtszaak deed de advocaat van de verdachte direct de oproep dat de zaak niet openbaar, maar gesloten zou worden. Dit op verzoek van de verdachte, die al enige tijd met zelfmoordgedachten kampt. De rechtszaak van maandagochtend zou zijn zelfmoordgedachten erger hebben gemaakt.

Daarnaast is de verdachte enkele jaren geleden een eigen onderneming gestart. Eventuele publiciteit zou zijn bedrijf ten negatieve kunnen beïnvloeden, aldus de advocaat van de verdachte. De Officier van Justitie oordeelde dat publiciteit juist belangrijk is in zaken als deze. Ter controle van het uitvoeren van recht, en omdat het openbare belang in dit geval volgens de Officier belangrijker is dan de privacy van de verdachte.

Psychische klachten wegen zwaar

Na een lang beraad oordeelde de meervoudige kamer echter dat het weigeren van de pers een erg uitzonderlijke situatie is, maar in deze zaak toch zo is besloten. Dit omdat de strafbare feiten waarvan de verdachte wordt gehoord in een andere levensfase van de verdachte speelden. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat de psychische klachten zwaar wegen, waardoor de rechtszaak voor het publiek gesloten is.

De verdachte moest maandag voor de rechtbank in Arnhem verschijnen omdat hij wordt verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen met de destijds minderjarige aanklager, van 2011 tot 2013. Hij is een van de twee verdachten, het gaat om een jeugdleider en een kerklid, uit een kerk in Lunteren die verschillende minderjarige jongens uit de kerk jarenlang seksueel zouden hebben misbruikt. Eén van de slachtoffers heeft aangifte gedaan.

Aangever was nog maar 12 jaar oud toen misbruik begon

De tweede verdachte is begin maart al veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met het destijds minderjarige slachtoffer. Het misbruik startte toen het slachtoffer 12 jaar oud was en ging door tot zijn zestiende levensjaar. Hiervoor kreeg de verdachte een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.



Daarnaast moest de verdachte een schadevergoeding van 8385 euro betalen aan het slachtoffer. Volgens de rechtbank heeft de verdachte ernstig misbruik gemaakt van het slachtoffer omdat hij een gezaghebbende positie had als jeugdleider binnen de kerk.



Tijdens de rechtszaak in maart heeft de verdachte spijt betuigd en op advies van de reclassering, aangegeven mee te willen werken aan een behandelplan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.