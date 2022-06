Pijnlijke voeten en blije gezichten bij avondvierdaagse Veenendaal

Het is vijf voor twaalf voor het Renkums Beekdal, een gebied dat de potentie heeft voor werelderf­goed

Het Renkums Beekdal heeft volgens Mathieu Pinkers alles in zich om op de lijst van Unesco voor werelderfgoed te komen. ,,Maar we hebben het gebied verwaarloosd”, zegt de voorzitter van Stichting Renkums Beekdal. ,,Als we niets doen, raken we dit landschap kwijt.”

29 mei