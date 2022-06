Plantenfanaten opgelet: hier koop je een exclusieve kamerplant voor 200 euro, of gewoon voor 1,50

nieuw in de vallei,,Hier wil ik wel wonen”, hoort Rob Geerts klanten weleens zeggen als ze zijn nieuwe plantenzaak Urban Roots Plantshop aan de Bergstraat in Wageningen binnenwandelen. ,,Geen wonder”, zegt hij. ,,Veel planten om je heen is gezond en het werkt stressverlagend.”

De winkel staat vol kamerplanten, groot en klein. ,,Een urban jungle”, noemt Geerts het. Hij heeft geprobeerd een warme, huiselijke uitstraling te creëren. Dat vindt hij, als zelfbenoemd ‘kamerplantenfanaat’, niet zo moeilijk. ,,Het is heerlijk om met planten bezig te zijn. Om ze te verzorgen, maar ook om te zien hoe ze groeien en ze te stekken. Ik heb een stuk of tachtig planten in mijn huis staan.”

Hij denkt dat hij niet de enige is met een passie voor kamerplanten. ,,Door corona zijn mensen thuis gebleven en zijn ze meer bezig gegaan met planten. Daarom is het denk ik een goed moment om deze stap te zetten en mijn plantenwinkel te openen.” Mensen die de natuur in huis willen halen, kunnen aan de Bergstraat goed slagen.

Concurrentie voor tuincentra?

Best uniek, een minituincentrum midden in Wageningen, zegt Geerts. ,,Winkels die echt specifiek planten verkopen, dus niet een bloemenzaak, zijn er niet veel in Nederland. Omdat we wat kleiner zijn dan een regulier tuincentrum en we de planten rechtstreeks van de veiling halen, zijn we wat goedkoper dan onze concurrenten. En gemoedelijker.”

Geerts geeft zijn klanten graag persoonlijk advies over hoe ze hun planten het beste kunnen verzorgen. ,,Mensen denken vaak dat je een plant standaard eens in de week water moet geven, maar dit is per plant verschillend. Het beste kun je je vinger diep in de aarde steken om te voelen of het vochtig genoeg is.”

Geerts probeert het aanbod planten in zijn winkel zo divers mogelijk te maken. ,,We hebben plantjes voor 1,50 euro te koop, maar ook voor 200. Zo hebben we hier een monstera variegata staan, oftewel een witte gatenplant. Die is heel bijzonder en ook best duur. Een mevrouw vond hem zo mooi dat ze overwoog het hele jaar lang noedels te eten, zodat ze hem van me kon kopen.”