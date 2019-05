Politie-inval bij verdachte afvalverwerker Vink

updateDe politie is vanochtend binnengevallen bij vier locaties van de grondleverancier Vink in Barneveld. Het bedrijf wordt verdacht van fraude met vervuilde grond en is in verband met doorzoekingen tijdelijk stilgelegd. Ook doet de politie invallen bij een boekhouder en twee automatiseringsbedrijven.

Vink ervan verdacht van 2012 tot 2016 grond te hebben ingenomen die zij niet mocht innemen. Dit omdat de grond afkomstig was van saneringslocaties die vervuild waren met te hoge waarden aan onder meer lood, kwik en minerale oliën. Daarnaast zou Vink vervuilde grond die ze wel mochten innemen niet op juiste wijze hebben gereinigd voor die weer werd toegepast.

Onderzoek

Om hoeveel grond het gaat is onderwerp van onderzoek. Het Openbaar Ministerie schat dat het gaat om enkele duizenden vrachtwagens. ,,Er is door het vermoedelijke gesjoemel grond toegepast waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden. Dat is onwenselijk”, schrijft het OM in een persbericht.

Gisteren werd bekend dat De firma Vink de strook verontreinigde grond in de Barneveldse nieuwbouwwijk Eilanden-Oost zelf mag onderzoeken, voordat deze later in de week door een extern bedrijf wordt afgegraven. In politieke kring is met verbazing gereageerd op de handreiking aan het bedrijf. De gemeente Barneveld honoreerde vrijdag het verzoek van Vink om vóór de sanering grondmonsters te mogen nemen. Volgens onderzoekers van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is het zand onder het wegdek in de straat Ternate over een oppervlakte van 60 vierkante meter vervuild met styreen. Hoewel de concentratie onschadelijk is voor mens en dier, besloot het gemeentebestuur voor de gemoedsrust van de bewoners de grond toch te laten verwijderen.

