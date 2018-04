Politie overmeestert dronken man die met mes zwaait in Veenendaal

Plassen in de cel

De man is ingesloten en zal -na ontnuchtering- mogen vertellen waarom hij zich zo had gedragen. Daarna wordt bekeken welke straf hij hiervoor zal krijgen. 'Daarbij zal bovendien rekening gehouden worden met het feit dat de verdachte in de politiecel zijn natuurlijke behoefte deed, in plaats van te vragen of hij naar het toilet mocht', besluit de politie.