Politie pakt bestuurder voor derde keer in korte tijd voor rijden onder invloed

Eem wijkagent zag de auto van de man vrijdagmiddag rond 15.30 uur rijden op de Wolweg in Veenendaal. De eigenaar, een 30-jarige man uit Rhenen, was vorige week in Wageningen aangehouden voor het rijden met een volledig ongeldig verklaard rijbewijs en bleek onder invloed van alcohol.

Harddrugs

De verdachte was vrijdagmiddag, naast alcohol, ook onder invloed van minimaal twee soorten harddrugs. Door een arts is bloed afgenomen welke naar het NFI wordt opgestuurd. De uitslag hiervan laat nog even op zich wachten. De politie heeft de auto van de man in beslag genomen.