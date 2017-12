Politie rijdt gestolen auto klem na wilde achtervolging over de Veluwe

De achtervolging begon toen de politie een melding kreeg van een gestolen voertuig dat over de A28 richting Nunspeet. Kort daarop werd de auto door agenten gespot ter hoogte van Nunspeet. De bestuurder kreeg een stopteken maar in plaats van daar gehoor aan te geven, ging hij ervandoor.

Overtredingen

Via ’t Harde reed de bestuurder richting Epe. Ondertussen maakte hij zich schuldig aan behoorlijk wat verkeersovertredingen. Zo reed hij over een verdrijvingsvlak, sorteerde hij verkeerd voor en ging hij links over een rotonde. Ook botste de man tegen een geparkeerd voertuig aan.