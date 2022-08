Politie rijdt gezochte Edenaar (40) na achtervolging klem in Baarn

Hitte bemoei­lijkt vaccineren in Veenendaal, prikloca­tie wéér dicht

De vaccinatielocatie aan de Schoolstraat in Veenendaal is door de GGD regio Utrecht (GGDrU) gisteren opnieuw gesloten vanwege de hitte. Door het warme weer wordt het in de fabriekshal te heet om er te vaccineren.

24 augustus