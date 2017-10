Politie zoekt twee jonge overvallers met bivakmutsen en mes in Lunteren

Veenendaler vrijgesproken van veroorzaken hersenletsel bij baby

16:36 Een 31-jarige man uit Veenendaal is vanochtend door het Gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken van het veroorzaken van hersenletsel bij zijn babyzoon in 2010 in een woning in Den Bosch. Het Hof zegt niet voldoende bewijs te hebben dat de vader het letsel bij zijn zoon heeft veroorzaakt.