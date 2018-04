Politiewagens maken wel vaker brokken

Edenaar sloeg in wilde weg met kettingslot: 'Werd zwart voor mijn ogen'

12:12 ARNHEM/ EDE - ,,Het werd zwart voor mijn ogen’’, verzuchtte de 18-jarige Edenaar donderdag meerdere malen in de rechtbank van Arnhem. In de vroege ochtend van 24 december 2017 raakte hij na een lange stapavond betrokken bij een massale vechtpartij. Met het kettingslot van zijn scooter zwaaide hij in het wilde weg, als gevolg waarvan hij twee omstanders hard raakte.