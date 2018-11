Pool betrapt met 200 kilo illegaal vuurwerk in Terschuur

Rhenense winkeliers kiezen massaal voor sint en piet

14:05 RHENEN - De plaatselijke middenstand is nog steeds een fan van sint en piet. Dat blijkt uit een rondgang door het centrum van Rhenen. Althans, als je naar de etalages kijkt in de stad. Dertig winkels hebben sinterklaasuitingen. Daartegenover staat slechts een zaak die al volledig is kerstsfeer is. Eén winkel mengt de twee feesten.