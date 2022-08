Preventieve ruimingen bij bedrijven in Lunteren en Voorthuizen vanwege vogelgriep

De ruimingen zijn het gevolg van de vogelgriep die eerder in Lunteren werd aangetroffen. Afgelopen zondag werd bekend dat bij een kippenboer in Lunteren vogelgriep was geconstateerd. Bij het bedrijf van Johan van Kessel (53) betekende dat het einde voor zijn 70.000 legkippen. Ook de kippen bij nog zes andere firma’s, in totaal zo’n 240.000 dieren, worden uit voorzorg afgemaakt. Dat omdat deze binnen een straal van 1 kilometer van het getroffen bedrijf in Lunteren vallen.