Probleem voor bedrijven in delen Veenendaal en Ede: het stroomnet zit vol

De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, maar tegelijkertijd raakt het ook de economische ontwikkeling, zo laat de Edese wethouder Jan Pieter van der Schans in een persbericht doorklinken.

,,Kavels waar we graag bedrijven de ruimte bieden, kunnen we nu niet uitgeven omdat er geen elektriciteit is. Bedrijven die meer stroom willen afnemen kunnen dat niet. Als gemeente spannen we ons maximaal in om de benodigde ruimtelijke processen zorgvuldig en snel te doorlopen. Een toekomstbestendig elektriciteitsnet is cruciaal voor Ede en de wijde omgeving en moet er zo snel mogelijk liggen.”