Professor Waterbeestjes geniet van elke ontdekkingstocht in Blauwe Kamer: ‘Het gaat om de belevenis’

WAGENINGEN - Hij is best een beetje trots op zijn bijnaam. Professor Waterbeestjes, zo wordt Tom van Koesveld (84) uit Rhenen ook wel genoemd. Woensdagmiddag ging hij in zijn geliefde natuurgebied De Blauwe Kamer met een groep kinderen weer eens op ontdekkingstocht.

Het is altijd een verrassing welke beestjes in de schepnetjes uit het water worden gevist, ook voor de vroegere leerkracht van de Lijsterbergschool en de Wilhelmina-mavo in zijn woonplaats. ,,Schrijvertjes die over het water schaatsen komen we eigenlijk altijd tegen. Als het koud is, kruipen veel beestjes weg in de modder. Dat zal vandaag wel meevallen.”

Bloedzuigers en salamanders

Van Koesveld, al ruim 20 jaar gids bij het Utrechts Landschap, hoopt op bloedzuigers (‘daar hoef je niet van te schrikken’), salamanders en een paar kikkertjes. ,,Ik geniet vooral van het enthousiasme van de kinderen. Het gaat om de belevenis. Niet of ze alle namen van diertjes en wetenswaardigheden die ik vertel onthouden.”

De krasse tachtiger (‘zolang ze mij niet die oude man noemen, ga ik door’) nam ook dit keer zijn zelf getekende kaarten met diersoorten mee naar Wageningen. ,,Keurig geplastificeerd, anders blijft er in deze waterrijke omgeving niets van over. Ik heb ook uitgebreidere kaarten bij me. Als daar de afbeelding van een diertje ook niet opstaat, verzinnen we ter plekke een naam.”

Elke keer genieten langs waterkant

Van Koesveld, tevens voormalig biologiedocent aan het Rembrandt College in Veenendaal, geniet elke keer langs de waterkant. Of het nu in de Blauwe Kamer is of in de uiterwaarden bij Rhenen, er valt altijd iets te zien.

,,Ik zal nooit vergeten dat mijn vrouw in de trein oudere jeugd hoorde praten over een lesje in de natuur dat ze ooit kregen. ‘O, ze hebben het over mijn man’, dacht ze toen. Mooi dat die herinneringen zo blijven voortleven. Ik denk niet dat oud-leerlingen de uitleg die ik in het klaslokaal heb gegeven over hoe fotosynthese werkt nog helder voor de geest staat.”

