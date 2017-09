Protestsong tegen lage vliegroutes over de Veluwe

Video Politie waarschuwt asociale fietsers richting Campus

6 september WAGENINGEN - Het academisch jaar is begonnen en dat is te merken op de Wageningse fietspaden: hordes studenten en medewerkers van de universiteit slingeren in een lang lint richting de Campus. Vanochtend waarschuwde de politie nog vooral, maar binnenkort wordt het bonnenboekje getrokken.