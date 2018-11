Provincie Gelderland wijst kritiek afvalverwerker Vink van de hand

Het Barneveldse afvalbedrijf is het niet eens met een aantal zaken. In het rapport staat dat Vink de afgelopen jaren tientallen fouten maakte, waaronder het verkeerd herkeuren van een partij zand met daarin styreen. Het zand kwam terecht in twee nieuwbouwwijken in Barneveld.

Herkeuring

Vink beweert dat de herkeuring van een partij zand met een piekwaarde styreen volgens het boekje is verlopen. De provincie is het daar niet mee eens. ‘Een herkeuring is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden daarvan is, een verwijzing naar de resultaten van het eerste onderzoek. Dat is niet gebeurd. Verder blijkt uit het DAT-onderzoek (van de Omgevingsdiensten, red.) dat er twee rapporten zijn over de kwaliteit van de grond met twee verschillende conclusies. Daarmee is er twijfel over de werkelijke kwaliteit van de grond.’