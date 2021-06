Raad van State wijst bezwaren tegen ‘verkamering’ van Wageningen van de hand

Rhenense Froukje (27) speelt tien jaar na musical op school in échte The Sound of Music: ‘Alsof het cirkeltje rond is’

31 mei RHENEN - De in Rhenen opgegroeide Froukje Zuidema (27) schittert deze zomer in de musical The Sound of Music in het AFAS Circustheater in Scheveningen. ,,Ik denk dat iedereen die naar de voorstelling komt, zingend de zaal uitgaat.”