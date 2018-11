Rapport: Vink maakte eerder al tientallen overtredingen

Producent verbaasd over ongelukken op glijbaan zwembad Ede: ‘Dit is nieuw voor ons’

6:45 EDE - De glijbaan in het Edese zwembad De Peppel gaat pas weer open als die veilig is voor iedereen. Dat zegt Paul van den Berg, een van de directeuren van producent Watergames & More. De GoH20 Challenger van het bedrijf is dinsdagmorgen officieel verzegeld door toezichthouder NVWA na tien incidenten in ruim twee weken tijd.