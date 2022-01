Rechter spreekt automobilist (40) die op andere man zou zijn ingereden vrij: ‘Dossier zit vreemd in elkaar’

EDE - Een 40-jarige man uit Ede is woensdag door de politierechter in Utrecht vrijgesproken van mishandeling. De Edenaar werd ervan beschuldigd dat hij twee jaar geleden in Veenendaal een andere man had mishandeld door met een auto op hem in te rijden.