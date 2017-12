Restaurant O Mundo verliest Michelinster

AMSTERDAM - Voor restaurant O Mundo uit Wageningen was maandag een pijnlijke dag. De zaak verloor zijn enige Michelinster die het sinds 2009 in bezit had. Dat werd bekend tijdens de uitreiking van de Michelingids van 2018.

Eind vorig jaar werd de Wageningse zaak nog overgenomen door Landgoed Hotel Groot Warnsborn, nadat de voormalige eigenaar, de Jaap Venendaal Groep, failliet werd verklaard. De nieuwe eigenaren, het Arnhemse echtpaar Sjoukje en Lammert de Vries, zorgden voor een doorstart van O Mundo.

De overige sterrenrestaurants in de regio bleven onaangeroerd. Zo behielden 'T Raedthuys in Duiven, Het Koetshuis in Bennekom, De Kromme Dissel in Heelsum en Strandlodge in Winterswijk hun ster.

In de regio kwamen er ook geen nieuwe sterrenrestaurants bij. Restaurant De Leest in Vaassen is nog steeds het enige driesterrenrestaurant in Gelderland, 't Nonnetje in Harderwijk blijft het enige tweesterrenrestaurant in de provincie.