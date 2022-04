Rhenen trekt 50.000 euro uit om de feestjes en festiviteiten weer op gang te brengen

Rhenen trekt 50.000 euro uit om evenementen een zetje in de rug te geven. ,,Want die kunnen dat wel gebruiken nadat door corona allerlei evenementen niet door konden gaan”, zegt wethouder Jolanda de Heer.

Er is een budget van 50.000 euro voor dit kalenderjaar waar ieder evenement - klein of groot - aanspraak op kan maken tot een maximum van 7500 euro per feestje. ,,Je wilt natuurlijk niet dat één evenement al dat geld opslokt”, aldus De Heer.

Rhenen werkt daarbij volgens het principe ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ al verwacht De Heer niet dat er veel evenementen zijn die naast een bijdrage grijpen. ,,We hebben natuurlijk al met organisaties gesproken en hebben wel in beeld wie wat wil gaan doen.”

Organisatoren van evenementen in Rhenen draaien doorgaans op vrijwilligers en veel van die clubs zijn in de coronajaren of vrijwilligers kwijtgeraakt of sponsoren. Extra financiële steun kan helpen om nieuwe evenementen van de grond te laten komen. De subsidie is bedoeld om nieuwe en bestaande evenementen mogelijk te maken en niet om lopende kosten van de organisatie te dekken.

Sponsoren hebben minder geld voor evenementen

Veel sponsoren hebben door de corona ook minder geld in de knip om bij te dragen aan feestjes en festivals, ook een reden volgens de wethouder om dat potje van 50.000 euro beschikbaar te stellen. Alle bij de gemeente bekende organisatoren en verenigingen ontvangen informatie over deze regeling. Vanaf 11 april tot 2 juli 2022 kunnen aanvragen worden ingediend.

Komende zomer komt de wielerronde de Vuelta door Rhenen en dat is een van de momenten dat de lokale middenstand en organisaties plannen hebben om allerlei activiteiten te gaan houden. Een van de grootste evenementen in Rhenen is de jaarlijkse Rijnweek maar het is nog niet bekend of dat dit jaar doorgaat.