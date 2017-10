Rhenense panda's verliezen strijd om titel 'Dier van het Jaar' van politiepup

De verkiezing Dier van het Jaar is georganiseerd door Kidsweek, dat ook nog de haai die Freek Vonk beet nomineerde, evenals de aap Marria. Zij werd begin dit jaar bevrijd nadat ze 13 jaar in gevangenschap had geleefd.



De panda's Xing Ya en Weng Wu leven sinds medio april in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het zijn de eerste reuzenpanda's ooit in een Nederlandse dierentuin.



Er werden in totaal 18.000 stemmen uitgebracht voor de verkiezing Dier van het Jaar en dat was een record, aldus Kidsweek. Dat stort 2.500 euro op de rekening van KNGF Geleidehonden, het goede doel dat aan Bumper was verbonden.



De politiehond haalde zijn prijs, een beker én een rookworst, zondag op tijdens De Grote Kidsweek Dierendag in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.